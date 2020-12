Louane change de tête, elle dévoile une nouvelle couleur surprenante

Petite folie capillaire pour cette fin d'année ! Le mercredi 16 décembre 2020, Louane Emera a dévoilé la nouvelle coiffure qu'elle arborera pour Noël et le réveillon du 31. Sa chevelure, étincelante, est désormais colorée en rose. Sur son compte Instagram, la jeune chanteuse a partagé quelques images de cette transformation signée Rudy Marmet, le coiffeur des stars, en faisant référence au cultissime film Mean Girls, a.k.a Lolita malgré moi. Elle vivra désormais sous le précepte des Plastiques, les reines maudites du lycée d'Evanston dans l'Illinois : "On wednesday, we wear pink".

Cette année, Louane Emera était la marraine de la 40e cérémonie d'illumination des Champs-Elysées. Toutes ces lumières, cette effusion de couleurs... forcément, ça finit par lui monter à la tête ! "C'était vraiment très important de pouvoir maintenir ces illuminations, d'apporter un peu de joie, un peu de bonheur et un peu de chaleur dans le foyer des gens même si c'est justement dans leurs foyers et à distance, expliquait-elle, plus sérieusement, au micro de BFM Paris. En tous cas c'est que de la chaleur autour de nous. Protégez-vous, faites attention à vous, et passez de joyeuses fêtes."