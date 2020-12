Patrick Fiori en béquilles dans La chanson secrète : ce problème de santé qui l'empêche de marcher

Il est venu rire, chanter, beaucoup pleurer. Pour le voir danser, en revanche, il faudra attendre une prochaine fois. Dans l'émission La chanson secrète, diffusée le samedi 12 décembre 2020, Patrick Fiori est apparu un brin diminué face à Nikos Aliagas. Le fringuant chanteur de 51 ans se déplaçait effectivement à l'aide de béquilles et a eu grand besoin d'un coup de main pour se mouvoir jusqu'au siège des invités. Ces images ont été filmées au mois de septembre et, rassurez-vous, l'artiste a repris du poil de la bête depuis. Mais c'est dans la douleur que les téléspectateurs l'ont découvert sur TF1.

Ils m'ont tout fait. Les béquilles, le fauteuil roulant...

Mais qu'était-il arrivé au chanteur ? "Des soucis de ménisque, a-t-il avoué, penaud, à son hôte. Ils m'ont tout fait. Les béquilles, le fauteuil roulant, mais tu sais quoi, c'est toi que je préfère." Avec difficulté, Nikos Aliagas a aidé Patrick Fiori à prendre place afin d'assister à une performance chère à son coeur. "Oui j'ai mal, mais avec toi ça va", a assuré le chanteur. Et il avait bien fait de faire le déplacement. Son grand ami Slimane a interprété pour lui le titre Les gens qu'on aime entouré des proches de l'invité : sa famille, ses amis, son papa Jacques et sa maman Marie-Antoinette - hélas, pas son épouse Ariane. Florent Pagny et Kad Merad se sont joints, en seconde partie, à cette petite bande pour entonner une polyphonie traditionnelle corse.

Les larmes ont coulé à flot sur le plateau de La chanson secrète. L'émotion était d'autant plus forte pour Louane, Julien Doré, Patrick Sébastien et Bilal Hassani qu'ils n'avaient pas eu accès à une scène depuis bien longtemps. Tout comme Patrick Fiori. Ce dernier, d'ailleurs, a dû récemment annoncer qu'il reportait encore et toujours la tournée des églises qu'il avait prévu pour le mois de décembre - décalée à juin 2021. "Nous avons essayé de trouver des solutions jusqu'au dernier moment, mais au vu des conditions sanitaires il faut se résigner pour le moment à reporter nos retrouvailles" a-t-il précisé sur son compte Twitter. Le temps des cathédrales, ce sera pour plus tard...