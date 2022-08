Louane en mode love to love : doux câlin avec son compagnon Florian immortalisé en photo

L'amour avec un grand A

Et ce n'est pas la première fois que la jolie blonde s'accorde des petits moments entre amoureux pour recharger les batteries et se vider l'esprit. Le 19 juillet, alors que sa tournée était déjà lancée, elle s'affichait très complice aux côtés de son prince charmant à Saint-Tropez à l'occasion d'un événement Gucci. Au printemps dernier, c'est du côté de la Californie, alors qu'ils étaient de passage au festival Coachella, que les deux tourtereaux profitaient l'un de l'autre, entre soirées avec des amis et journées sur la plage. Florian Rossi s'était produit avec Stromae dont il est l'un des musiciens depuis de longues années. Il est également l'un des musiciens de Louane.

Entre Louane et Florian Rossi, l'histoire d'amour a débuté en 2018. Le coup de foudre avait alors été immédiat. Et depuis, malgré l'agenda très chargé de la chanteuse, ils trouvent toujours un moyen de se retrouver et de partager des moments romantiques, que ce soit le temps d'une soirée ou pour quelques jours. Leur romance est d'autant plus solide depuis qu'ils sont devenus parents ensemble d'une petite fille prénommée Esmée. "Souvent on me demande si ça a changé quelque chose dans ma vie professionnelle. À proprement parler, je ne crois pas mais à la fois oui parce que ça a tout changé dans ma vie. C'est particulier, c'est extraordinaire, en vrai je suis trop heureuse d'avoir eu mon bébé", expliquait-elle récemment à propos de cette naissance pour 50' Inside.

Tout va bien dans le meilleur des mondes donc pour le couple, de quoi faire fondre le petit coeur des internautes !