Louane s'éclate dans un look "boule à facettes", son compagnon Florian Rossi réquisitionné par Stromae

Le 18 mars 2023, Louane a laissé sa précieuse petite fille Esmée (bientôt 3 ans) pour fêter l'anniversaire de sa copine, la chanteuse Styleto. Sapée comme jamais, l'interprète du titre Je vole révélée au cinéma avec le film La Famille Bélier a opté pour un look disco digne des plus grandes Claudettes. Toute en noir, elle portait une veste oversize glitter pailletée. Côté makeup, elle avait assorti sa mise en beauté à sa veste avec un fard à paupières argenté.

Totalement raccord avec son amie, habillée avec une robe glitter, les deux copines ont dansé toute la nuit sur les titres de Styleto et ont pris la pose dans des clichés très vintage. "Joyeux anniversaire mon amour @styleto to friendship forever", écrit l'ancienne candidate de The Voice en légende. "Apparemment, c'était aussi une soirée boule à facettes", commente-t-elle sur une autre photo. En tout cas, on aurait adoré voir Florian Rossi avec un look disco lors de cet anniversaire.

Loin de son chéri Florian Rossi, qui vient de faire deux dates (16 et 17 mars) à Bruxelles pour la tournée de Stromae, la jolie blonde était allée le rejoindre aux Etats-Unis il y a quelques mois avec leur fille. Ayant eu une période de dépression lorsqu'elle était plus jeune, Louane vit désormais sa meilleure vie et savoure le moment présent avec ses proches. "J'espérais ma vie comme ça, je l'imaginais comme ça donc je suis hyper contente. Au final, aujourd'hui, j'ai totalement la vie dont la mini moi de 8 ans rêvait", avait-elle d'ailleurs révélé sur le podcast Inpower.