Louane : Une notoriété "pesante", elle ne voulait plus sortir de chez elle...

A seulement 24 ans, Louane affiche déjà trois albums au compteur - dont le dernier en date intitulé Joie de vivre -, une Victoire de la Musique, un César et trois films comme actrice. De quoi lui apporter une grande popularité avec, logiquement, les bons et les mauvais côtés qui y sont rattachés.

Interrogée dans les pages du Journal du dimanche, dans son édition du 10 janvier 2021, Louane a relaté ses petits plaisirs du repos dominical dévoilant trouver de l'inspiration sur Instagram pour réaliser chez elle des aquarelles. L'occasion pour la jeune maman d'une petite Esmée, née en mars 2020, de faire quelques confidences. "J'ai grandi avec les réseaux sociaux... Bien que ça soit à double tranchant, je ne voudrais pas m'en passer. Parfois, on en est victime, mais parfois c'est une vague d'amour énorme qui vous soulève", a-t-elle confié. L'interprète des tubes Jour 1, Avenir, On était beau ou encore Donne-moi ton coeur sait pertinemment à quel point les réseaux sociaux peuvent effectivement être négatifs puisqu'elle y avait notamment été prise au milieu d'une polémique grossophobe la concernant.

Louane, qui habite du côté de Montmartre et profite de chaque moment de libre pour le passer à la maison avec sa fille et son chéri Florian Rossi, a poursuivi ses confidences en poussant un peu plus loin sa réflexion sur le pouvoir des réseaux sociaux. C'est notamment par ce biais que sa popularité s'est aussi accentuée. "En sept ans, j'ai pu voir les différents états de la célébrité. Au début, pour une adolescente mal dans sa peau, c'est flatteur, tous ces regards qui se posent sur vous. Ça fait du bien à l'égo. Puis, on commence à trouver ça pesant, et même chiant pour tout dire. On n'a plus trop envie de sortir de chez soi. Aujourd'hui, j'ai dépassé ce sentiment. Je n'ai plus peur. Mais j'ai une chance immense de me trouver du bon côté de la notoriété : les gens sont bienveillants avec moi", a-t-elle ajouté.

Plus que bienveillants, les gens débordent d'amour pour Louane comme en témoigne le succès de son dernier disque. Paru fin octobre, il est déjà certifié or !