Louis C.K. accusé de harcèlement sexuel : Blanche Gardin brise le silence !

Elle sait rire de tout, même des petits problèmes juridiques de son compagnon. Blanche Gardin vit une romance outre-Atlantique avec la star du stand-up américain, Louis C.K. Or, en 2017, l'humoriste a été accusé par au moins cinq femmes dont Sarah Silvermann de harcèlement sexuel - il s'était notamment masturbé devant elles. Des agissements problématiques qu'il a lui-même confirmé. "Il s'exprime depuis trente-cinq ans sur sa sexualité répréhensible, explique sa compagne dans les colonnes du magazine Télérama. Par ailleurs, je considère qu'une des définitions du féminisme est la liberté des femmes à disposer de leur cul."

Louis C.K. a toujours pu compter sur le soutien de Blanche Gardin. "Je ne me suis rien pardonné de tout ça, admettait-il d'ailleurs. Je dois arriver à concilier tout ça avec qui je suis. Ce qui n'est rien comparé à ce qu'elles ont à gérer à cause de moi." Mais son histoire d'amour avec sa petite frenchie ne semble pas être entachée par cette affaire sordide. Leur idylle sonne au contraire comme une évidence.

Comment Blanche Gardin a-t-elle séduit Louis C.K. ?

"Dans une vidéo, je l'avais vu en short : il avait la même tache de naissance que moi, à l'intérieur du genou droit, précise Blanche Gardin. Je suis partie à New York pour le rencontrer, mais sans succès. Aux César, quand j'ai porté un pin's à son effigie, on ne se connaissait toujours pas. Puis je l'ai remercié pour son inspiration à la cérémonie des Molières. Il m'a écrit et, après quelques mails échangés, il est venu dîner avec moi à Paris..." Comme quoi, accorder des petits clins d'oeil à Louis C.K. est devenu une habitude. En couple avec l'américain, elle avait avoué sur la scène des Folies Bergère, le 14 mai dernier, qu'elle espérait que cette technique fonctionne toujours. "Cette année, ça me tenait vraiment à coeur de remercier Bradley Cooper, ironisait-elle alors. Son travail m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspirée. Et puis j'en ai marre que Louis me force à le regarder quand il se masturbe..."

Retrouvez l'interview de Blanche Gardin dans le magazine "Télérama", n°3684 du 19 août 2020.