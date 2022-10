Louis Chédid marié à Emma : il accepte de parler de sa femme, artiste et "prof de yoga"

La famille Chédid, difficile de passer à côté dans le paysage musical français ! Entre Louis Chédid, le patriarche du clan, sur scène depuis les années 70, ses enfants Matthieu (plus connu sous le pseudo de M), Anna et Joseph (Nach et Selim), eux aussi musiciens, et même sa petite-fille Billie, qui commence à enregistrer elle-même... La musique est une affaire de famille ! Mais si tous s'expriment sur scène grâce à leurs albums en solo et en commun, ils sont également très discrets sur leur vie privée.

Et particulièrement Louis Chédid, qui ne médiatise jamais sa vie amoureuse. D'ailleurs, peu savent qui partage sa vie depuis désormais une trentaine d'années ! Comme il l'a confié dans Libération ce mercredi 5 octobre, il s'agit en réalité d'une femme prénommée Emma, qu'il a rencontré en 1992 et épousée en 2003. Une femme qui, selon lui, "fait plein de trucs mais dont l'activité principale est d'être prof de yoga". On n'en saura pas plus, à l'exception toutefois du fait que tous les deux ont déjà travaillé ensemble !

Rassurez-vous, pas sur scène : en plus de ses cours de yoga, Emma Chédid-Advenier est une artiste qui avait illustré le recueil de nouvelles Des vies et des poussières, sorti par son mari en 2016. Très proche de la nature et toujours en découverte d'autres cultures, celle-ci collectionne en tout cas les statuettes bouddhistes selon le portrait de Libération et semble rendre le chanteur heureux.

Celui-ci avait auparavant été marié avec Marianne Bochart, qui lui avait donné ses quatre enfants (Emilie, 52 ans, Matthieu, 51 ans, Joseph, 36 ans, et Anna, 35 ans). Tous les quatre se sont ensuite lancé dans un métier artistique : même si elle ne chante pas comme ses frères et soeurs, Emilie est réalisatrice de documentaires et de clips. Elle avait notamment été à la tête de tous les premiers clips de son frère M, et en a également réalisé un pour Joseph.

Et la nouvelle génération est désormais en marche, puisque Billie, la fille aînée de Matthieu Chédid apparait sur les albums de son père et chante régulièrement avec lui. Dotée d'un univers artistique très fort, la jeune fille devrait faire une grande carrière. Avant, peut-être, d'être rattrapée par ses petits frères et soeurs : en 2019 et 2021, Matthieu Chédid est devenu papa d'un petit garçon puis d'une petite fille.