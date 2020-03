Louis de Funès : Son idylle secrète avec Macha Béranger "ils étaient en fusion"

Comique emblématique du XXème siècle au caractère impétueux, Louis de Funès est apparu dans de nombreux grands films à succès comme L'Aile ou la cuisse, Fantomas, Le Gendarme de Saint Tropez ou Rabbi Jacob. Très discret sur sa vie privée, l'acteur cachait en réalité bien des secrets qui n'ont été révélés qu'après sa mort.

Ancien collègue de Louis de Funès lorsqu'il travaillait à la radio, Philippe Manoeuvre a dévoilé à L'Obs les dessous de la relation adultérine qui liait l'acteur à Macha Béranger. Il raconte : "En 1982, j'animais une émission la nuit sur France Inter, avant celle de Macha Béranger. Et Louis de Funès, qui était amoureux d'elle, était là tous les soirs. Il s'installait dans la cabine avec les techniciens et vivait littéralement ce que Macha disait aux gens. Il grimaçait, commentait - on aurait dit un film - Macha lui lançait des regards complices : ils étaient en fusion !"

Pourtant, Louis gardera cette idylle secrète jusqu'à sa mort en 1983. Marié à l'époque avec sa deuxième épouse (Jeanne Augustine Barthélemy), l'acteur français tenait à son image de père de famille "catholique comme tout le monde" et ne pouvait se résoudre à faire vivre et subir un divorce et un éclatement familial à ses enfants (Daniel, né de son premier mariage avec Germaine Carroyer, et Patrick et Olivier nés de son second mariage). Quoi qu'il en soit, Macha et Louis on vécu une relation intense et passionnelle de leur rencontre jusqu'au décès de Louis en 1983 alors qu'il n'avait que 68 ans. Décédée en 2009, Macha a depuis rejoint son amant pour l'éternité.