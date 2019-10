Louis Sarkozy, son étonnant soutien à Meghan et Harry : "C'est insupportable"

Réunis pour la première fois sur un plateau de télévision, Cécilia Attias et son fils Louis Sarkozy étaient les invités d'Anne-Élisabeth Lemoine dans C à vous, le 25 octobre 2019. Venus parler de leur nouvel ouvrage, Une envie de désaccord(s) (éditions Plon), mère et fils se sont laissé aller à quelques commentaires sur la situation délicate dans laquelle se trouvent le prince Harry et Meghan Markle, en peine face à la pression médiatique.

Les difficultés récemment évoquées par le couple royal dans le documentaire d'ITV News sur leur voyage en Afrique sont tout à fait justifiées pour le fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Il y a quelques années, alors qu'il n'était qu'un enfant, il a lui-même subi une certaine pression des médias depuis, non pas le palais de Kensington, mais celui de l'Élysée : "À des échelles différentes. Je n'ai jamais subi ce que ce pauvre couple subit et c'est absolument insupportable, cette fascination sur la vie personnelle, je suis très bouleversé en voyant ça."

Un avis partagé par sa mère, ex-première dame : "Ils vivent dans les ors de la royauté, mais il n'y a pas d'échelle dans la souffrance, a-t-elle ajouté. C'est simplement un couple qu'il faut respecter, si les gens s'occupaient un peu moins de la vie privée des autres et un peu plus des vrais problèmes aujourd'hui, tout ça n'arriverait pas, ni à eux ni à nous." Depuis qu'elle a quitté l'Élysée et divorcé de Nicolas Sarkozy en 2007, Cécilia Attias mène une vie plus tranquille préservée des médias à New York, avec son mari Richard Attias.