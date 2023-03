Louise Bourgoin en vinyle et cuissardes, Leïla Bekhti en tailleur XXL : "rivales" face au même homme

Devant une salle comble à Paris, celle de l'UGC Ciné-cité des Halles, l'équipe du film C'est mon homme a présenté le long métrage ce 30 mars 2023. Une soirée sous le signe du mélodrame amoureux, avec cette oeuvre qui raconte le duel entre deux femmes pour le même homme, revenu amnésique de la Grande Guerre. Deux héroïnes incarnées par Leïla Bekhti et Louise Bourgoin. Deux actrices présentes en beauté avec chacune leur style lors de cette projection.

Très fières du film C'est mon homme, Louise Bourgoin et Leïla Bekhti ont fait une belle apparition lors du photocall de l'avant-première parisienne. Ravie de retrouver son partenaire Karim Leklou de la série Hippocrate, Louise Bourgoin a choisi une veste longue en matière vinyle et des cuissardes pour l'événement. De son côté, celle qu'on peut actuellement voir dans le bouleversant Je verrai toujours vos visages, Leïla Bekhti, a choisi un tailleur noir XXL et un chignon haut pour la soirée.

Deux looks, deux réussites pour les deux comédiennes qui rayonnent dans le cinéma français. Discrètes sur leur vie privée, elles ont encore une fois choisi d'arpenter le tapis rouge sans leur moitié, à savoir le Prophète Tahar Rahim et père de ses trois enfants pour Leïla Bekhti, et le musicien Tepr (Tanguy Destable de son vrai nom), papa lui de deux garçons avec Louise Bourgoin.

Figure également incontournable du 7e art, Karim Leklou a retrouvé Leïla Bekhti pour C'est mon homme, après avoir joué dans Un Prophète lui aussi. Le comédien de 40 ans, remarqué et remarquable dans Bac Nord et récemment dans Pour la France, incarne Julien Delaunay pour la caméra du réalisateur Guillaume Bureau. Un homme amnésique qui pense avoir retrouvé son foyer après la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'une autre femme le réclame comme son mari.

C'est mon homme, en salles le 5 avril 2023