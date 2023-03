"Nous sommes différents" : Leïla Bekhti à coeur ouvert sur son mariage avec Tahar Rahim

Leïla Bekhti est plus que jamais au coeur de l'actualité. Après avoir fait pleurer de rire les téléspectateurs en prenant part à la saison 3 de Lol, qui rit sort, avec Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Pierre Niney et Jonathan Cohen, ses compatriotes de La Flamme, la comédienne de 39 ans sera à l'affiche de deux films : Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, fille de Miou-Miou et Julien Clerc, et de C'est mon homme de Guillaume Bureau. Dans ce dernier, elle incarne Julie, la femme d'un homme porté disparu pendant la Grande Guerre qu'elle finit par retrouver. Il ne se souvient plus de rien mais, elle, est persuadée que c'est lui avant qu'une autre femme, incanrée par Louise Bourgoin, ne se déclare comme étant elle aussi sa femme.

Dans la vraie vie, pas de triangle amoureux pour Leïla Bekhti mais un duo de choc prêt à affronter toutes les batailles. L'actrice a fait la connaissance de Tahar Rahim sur le tournage du film Un prophète, pour lequel elle a monté les marches de Cannes pour la première fois en 2009. Depuis, les amoureux ne se lâchent plus et vivent un amour sans nuage en toute discrétion, en dehors des rares confidences qu'ils signent au sujet de leur couple.

Leïla Bekhti a fait tomber quelques barrières pour les besoins d'un entretien pour le magazine Version Femina. Avec la pudeur qui la caractérise quand elle parle de son homme, la grande copine de Géraldine Nakache a accepté d'en dire plus sur le fonctionnement de cet amour qui dure et qui a vu naître trois enfants : "Notre force, c'est la confiance que nous plaçons l'un en l'autre. Tahar est mon meilleur ami et ma chance. Quand je le vois évoluer dans le métier ou avec ses enfants, ses amis, sa famille, je l'admire." Elle ne tarit pas d'éloges sur sa moitié : "Il a le coeur dans les yeux et n'a jamais changé, malgré son incroyable parcours. La seule réponse que l'on peut apporter à la chance qui nous a été donnée, c'est le travail. Une valeur qui nous vient de notre éducation. Nous sommes différents, Tahar est aussi carré que je sais vivre dans mon bordel organisé, mais il y a un socle commun. Et c'est vraiment super chouette d'avoir Tahar Rahim en meilleur pote."

Leïla Bekhti : Tahar, son grand amour

Après des années passées avec lui, Leïla Bekhti semble chaque jour un peu plus admirative et amoureuse de Tahar Rahim. Il y a encore quelques jours, elle acceptait de livrer une anecdote particulièrement émouvante concernant sa réaction face à une situation de malaise avec leur garçon. Rien qu'en parlant de lui et en constatant tout l'amour qui émane de son regard à l'évocation de son amoureux, Leïla Bekhti prouve qu'elle est une femme toujours aussi éprise...