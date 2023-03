Leïla Bekhti face à une situation délicate avec son fils, son mari Tahar Rahim vole à son secours !

Difficile de se cacher et d'être discret quand on mène une vie d'acteur. Pourtant, ce pari, Leïla Bekhti et Tahar Rahim l'ont plutôt bien réussi. Depuis leur rencontre sur le tournage d'Un prophète de Jacques Audiard en 2008, les comédiens ne se sont plus quittés. Ils se sont même mariés et sont devenus parents de trois enfants. Un beau parcours de famille qu'ils n'évoquent que très rarement, comme il est tout aussi rare de voir les tourtereaux sur les tapis rouges, main dans la main.

Leur discrétion et leur pudeur, Leïla Bekhti et Tahar Rahim continuent de l'entretenir sans pour autant cacher qu'ils sont très amoureux. Dans Beau geste, le nouveau programme cinéma de France Télévisions présenté par Pierre Lescure, l'actrice a accepté de parler de sa vie de maman et de son couple avec le président des César 2023. Déclarant que leurs enfants ne savaient toujours pas vraiment le métier qu'exercent leurs deux parents, Leïla Bekhti a indiqué qu'ils ne comptaient pas leur expliquer tout de suite.

Cette volonté de laisser planer le mystère et d'entretenir le secret le plus longtemps possible les pousse parfois dans des situations délicates. Mais heureusement, ils ont toujours réussi à s'en sortir jusqu'à présent. Leïla Bekhti peut d'ailleurs remercier son amoureux et ses "trucs super jolis" pour s'extirper des problèmes. "Un jour, mon fils marchait dans la rue, et je faisais la couverture d'un magazine, explique-t-elle à Pierre Lescure. Et mon fils évidemment n'a pas du tout compris pourquoi sa maman était là. Il dit 'C'est maman'." Quelque peu paniquée à l'idée de devoir livrer la vérité à son garçon, la meilleure amie de Géraldine Nakache a finalement pu compter sur le soutien de Tahar, très inspiré sur le moment : "Il lui a dit 'Oui, elle savait qu'on passait par là donc elle a mis une photo d'elle'." Une anecdote qui a beaucoup fait rire l'ancien président du Festival de Cannes.