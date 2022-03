Festival de Cannes : Le nom de la remplaçante de Pierre Lescure dévoilé !

La présidence du Festival de Cannes va changer de tête à l'issue de la clôture de son édition 2022, dont Virginie Efira sera la maîtresse de cérémonie. Le départ de Pierre Lescure marquera un tournant puisque ce dernier présidait le plus prestigieux festival de cinéma du monde depuis 2014. Il avait même été réélu en 2020, en évoquant la possibilité de ne pas aller au bout de son mandat. On connait désormais le nom de sa remplaçante, annoncé par le magazine Le film français...

Et l'heureuse élue est... Iris Knobloch ! L'ancienne présidente de Warner Media France a été élue pour un mandat de trois ans qui débutera le 1er juillet prochain. "Je suis heureuse de pouvoir consacrer toute mon énergie au rayonnement de cet événement planétaire, rendez-vous majeur pour la sauvegarde de la vie culturelle d'un monde qui en éprouve, plus que jamais, l'impérieuse nécessité" a déclaré l'intéressée après avoir évoqué "un grand honneur."

Le choix d'Iris Knobloch souffre néanmoins d'une certaine contestation au sein du conseil d'administration du festival de la croisette. En effet, cette dernière n'a pas fait l'unanimité lors de la délibération, récoltant 18 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions, comme rapporte Pascal Rogard, le directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. On redoute notamment des relations de conflits d'intérêts entre Iris Knobloch, fondatrice d'I2PO, une boîte d'investissements dans les loisirs et le divertissement et le prestigieux festival. Iris Knobloch a déjà affirmé à Variety que son entreprise resterait loin des activités du festival.