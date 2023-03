Diaporama : "Nous sommes différents" : Leïla Bekhti à coeur ouvert sur son mariage avec Tahar Rahim

3 / 19

Elle s'est notamment livrée sur leur manière de fonctionner en tant que couple : " Notre force, c'est la confiance que nous plaçons l'un en l'autre. Tahar est mon meilleur ami et ma chance. Quand je le vois évoluer dans le métier ou avec ses enfants, ses amis, sa famille, je l'admire." Leila Bekhti et Tahar Rahim Lyon le 19 Octobre 2013 Dans le cadre du Festival Lumiere, plusieurs grands realisateurs dont Quentin Tarantino, Michael Cimino ou encore Jerry Schatzberg ont refait, a leur maniere, "la sortie des usines Lumiere", premier film de l'histoire, a l'endroit meme ou il fut realise en 1895. Une pleiade de comediens francais s'est prete au jeu. Parmi eux Harvey Keitel en famille et Tim Roth © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE