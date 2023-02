Louise Bourgoin : ses confidences cash sa rencontre "pas romantique" avec le père de ses enfants, un célèbre musicien

L'actrice, animatrice et mannequin française de 41 ans Louise Bourgoin était l'invitée exceptionnelle de la formidable émission En Aparté sur Canal + jeudi 2 février. L'occasion pour elle de revenir sur son fabuleux parcours qui a débuté sur cette même chaîne et lui a permis de gravir petit à petit les échelons du cinéma français. Mais au détour de cette discussion axée sur ce sujet, et durant laquelle elle a pu promouvoir le film Montagne dans lequel elle tient le premier rôle et qui est disponible en salles depuis le 1er février, Louise Bourgoin s'est laissée aller à quelques confidences.

Car si dans ce nouveau projet cinématographique elle interprète une jeune femme qui va faire une rencontre avec un homme en haute altitude, elle n'est plus un coeur à prendre dans la vraie vie ! En effet, si elle a été en couple entre 2007 et 2010 avec le chanteur succès Julien Doré, c'est avec un autre musicien qu'elle partage sa vie depuis plus de dix ans maintenant : Tepr. Pas forcément très connu du grand public, il jouit pourtant d'une excellente réputation dans le milieu de la musique électronique, notamment depuis son remix du titre À cause des garçons de Yelle au cours des années 2000. Depuis, il est devenu le mari de Louise Bourgoin et le père de deux petits garçons avec l'actrice, nés respectivement en 2016 et en 2020.

C'est ce qu'on appelle un coup arrangé

Pourtant leur première rencontre n'était pas forcément idéale si l'on en croit Louise Bourgoin. "Pour être sûre de rencontrer la bonne personne vous êtes allée sur une piste de danse ! C'est vous qui avez fait le premier pas avec votre mari ?", lui demande d'abord Nathalie Lévy. "Ah non mais ça c'est hyper intime !", rétorque Louise Bourgoin, avant de donner davantage de détails.

"J'ai des amis qui pensaient que mon mari, mon compagnon, le père de mes enfants, avec qui je suis depuis dix ans, s'entendrait bien avec moi", explique-t-elle alors. "C'est ce qu'on appelle un coup arrangé, donc ce n'est absolument pas romantique. Mais ça fonctionne très bien, elles avaient raison. Parfois, les amies choisissent mieux que nous", conclut-elle à ce sujet. Et au vu de la réussite qu'affiche aujourd'hui son couple, difficile de lui donner tort.