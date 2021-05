Louise Chabat maman : nue trois mois après l'accouchement, un corps encore chamboulé

Au diable ces influenceuses aux ventres plats dix jours après avoir accouché. Louise Chabat vient de rendre un grand service à toutes ces femmes trop complexées par ces mamans hors normes en dévoilant la réalité d'un corps, trois mois après avoir mis au monde un petit être humain. Lundi 10 mai 2021, la fille d'Alain a publié deux photos côte à côté : l'une où elle est enceinte de 5 mois, une autre récente, trois mois après l'accouchement. La différence est minime.

"Qui d'autre est encore enceinte après avoir accouché ? Je suis tombée enceinte il y a un an jour pour jour et mon corps mettra probablement ce même temps pour s'en remettre. C'est ok. C'est normal. Résultat tu te retrouves enceinte de 5 mois en post-partum de 3 mois", écrit-elle en légende. Louise Chabat montre ici un bel exemple d'acceptation, qu'elle aura tout le loisir de transmettre à son fils, qui a vu le jour en février dernier.

Si Louise Chabat vient de faire un pas de géant dans le monde aseptisé des jeunes mamans Instagrameuses, elle doit cette soif de confiance à sa propre mère. "J'ai toujours été plutôt à l'aise avec mon corps, sûrement la moins complexée de mes copines... jamais vraiment fait de régime ou autre... Et je sais aujourd'hui d'où me vient cette confiance : ma mère. Je l'ai toujours vu être à l'aise avec son apparence, s'en foutre de son image, être douce avec elle même sur tous ces sujets futiles (...) Je ne l'ai jamais vu mal parler de son corps ou se déprécier. Donc ça m'a appris le self-respect. Et le self-on-s'en-branle aussi. Des vergetures de la cellulite des bourrelets des poils. Oui et ? Faites-moi un procès", développe Louise Chabat.