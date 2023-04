Louise Orgeval (Familles nombreuses) soupçonnée de se lancer dans le X : elle fait une grande annonce inattendue

L'affaire est décidément pleine de rebondissements ! Récemment, il était affirmé que Louise Orgeval détenait un compte MYM et se lançait ainsi, comme Amandine Pellissard avant elle, dans le X. La description du compte baptisé louve_and_sex était d'ailleurs sans équivoque : "Le mâle Alpha qui sommeille en vous saura-t-il dompter la Louve sauvage que je suis ? De jolis clichés sensuels en public, du sexe bien hard en privé, en solo ou à plusieurs !"

Mais voilà, la maman fraîchement séparée de Familles nombreuses, la vie en XXL a assuré avoir été victime d'usurpation d'identité ! "Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Un faux profil Mym a été créé à mon insu. Je gère avec un avocat", a-t-elle indiqué en story le jeudi 6 avril. Une explication qui n'a apparemment pas plu à Amandine Pellissard. Cette dernière a alors laissé entendre que Louise Orgeval n'était pas honnête sur la question et n'assumait tout simplement pas d'avoir un compte MYM. Des échanges tendus par vidéos interposées ont ensuite eu lieu, jusqu'à ce que l'ex de Kevin ne menace Amandine Pellissard de porter l'affaire devant la justice.

Comme ça, j'emmerde tout le monde !

Et puis, contre toute attente, Louise Orgeval a annoncé une nouvelle surprenante lors d'un nouveau live Instagram réalisé vendredi 7 avril. "J'ai eu une idée aujourd'hui ! J'ai eu l'idée du siècle !", a-t-elle annoncé, bien mystérieuse. "En fait, avec tout ce qu'il m'est arrivé, je me suis dit : 'Bah ok ! Je vais prendre le contre-pied de cette histoire !' On m'attribue un compte qui n'est pas à moi, eh bien, écoutez bien : je vais créer un compte Mym !", a-t-elle continué. "Bah oui ! Comme ça, j'emmerde tout le monde ! Plus personne n'aura rien à dire, ça sera vraiment mon compte. J'aurais le total contrôle dessus".