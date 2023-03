"Les filles me courent après..." : Kevin Orgeval (Familles nombreuses) s'exprime enfin après sa rupture avec Louise

Alors qu'on les pensait épanouis avec leur tribu de six enfants (composée de Mano, Swann, Mia, Loucio, Oscar et Noée), Louise et Kevin Orgeval ont brusquement effacé cette idée dans la journée de vendredi 24 mars, lorsque que la maman de Familles nombreuses, la vie en XXL a officialisé sa rupture avec son mari. "Ça fait plusieurs mois qu'on est séparés [avec Kévin, NDLR] mais on habitait toujours ensemble et on travaille toujours ensemble. Ça, ça ne changera pas. (...) C'était un peu compliqué. On a essayé de recoller les morceaux, en arrivant ici, mais ça n'a pas marché. (...) Quand c'est fini, qu'il n'y a plus de sentiments, plus d'amour, c'est mort. On a atteint le point de non-retour", déclarait-elle. Louise indiquait au passage avoir trouvé un nouvel appartement, situé à "dix minutes à pied" de la maison familiale. Une décision qu'elle a prise elle-même puisque son ex-compagnon ne voulait pas quitter le domicile "pour ne pas avoir le mauvais rôle".

Quelques jours après cette annonce choc qui a pris de court beaucoup d'internautes, c'est Kevin Orgeval qui s'est exprimé sur son compte Instagram, mardi 28 mars. Le papa souhaitait donner de ses nouvelles et surtout rassurer ceux qui pourraient penser qu'il était au bord de la dépression. Car vraisemblablement, la rupture a été encaissée. "Les filles me courent après comme si j'étais un veuf riche en quête de sensations. Les gens me soutiennent, comme si j'avais eu un mort dans la famille. Merci à tous pour votre intérêt, mais je suis cool", a-t-il donc tenu à faire savoir.

La rupture après une année compliquée

Cette situation survient après qu'il y a presque un an, Louise et Kevin Orgeval décidaient de déménager avec l'ambition d'acheter une société de transports sanitaires basée sur Dax. Un gros bouleversement dans la vie du couple qui rencontrait alors beaucoup de difficultés. En effet, à l'époque, ils ont eu beaucoup de mal à trouver une nouvelle maison pour eux et leurs enfants, tout en ayant la pression de devoir quitter leur domicile qu'ils avaient déjà vendu.