Loup-Denis Elion (Scènes de ménages) confiné : son talent caché

Loup-Denis Elion est actuellement à l'affiche de la série Réunion, avec Laetitia Milot, qui sera diffusée sur France 2 dès le 15 avril prochain. Pendant dix ans, Audrey Lamy et lui étaient Marion et Cédric, les "poussins" de Scènes de ménage.

Ils avaient annoncé leur départ de la série en juin 2017. "On commençait à sentir, pas du tout l'ennui ni rien, mais on sentait qu'on avait un peu moins d'inspiration sur nos personnages. Donc on s'est dit qu'il valait mieux qu'on arrête avant de se lasser pour ne pas lasser le public. Et on s'est dit aussi que c'est toujours bon pour un artiste de sortir du confort et de prendre des risques. Une série très populaire, ça peut un peu enfermer", expliquait-il en septembre 2018 dans Touche pas à mon poste.