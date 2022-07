Love Actually : Perte de poids extrême pour une actrice phare du film, photos à l'appui

Mais que les fans suspectant des troubles se rassurent, Martine McCutcheon se sent bien mieux dans sa peau qu'avant. Très épanouie, elle n'a de cesse de partager de bonnes nouvelles et d'afficher de nombreux sourires sur la Toile dès qu'elle en a l'occasion, ravie du nouveau corps qu'elle a réussi à s'offrir grâce à sa volonté de fer, un mental d'acier et l'envie de dire adieu à des kilos en trop hérités après la naissance de son fils Rafferty en 2015. Après avoir très longtemps cherché le régime qui lui convenait, Martine McCutcheon a donc fini par le trouver dans le 80/20, technique consistant à manger sainement 80% du temps et à se faire plaisir les 20% restants.

"J'avais envie de me sentir bien à nouveau, avait-elle confié lors d'une interview. Ma perte de poids a été un peu moins rapide que pour les autres mais pour être honnête, je m'attendais à ce qu'encore une fois, ce régime ne fonctionne pas pour moi." Martine McCutcheon avait également évoqué la raison pour laquelle elle avait pris du poids : "Tomber enceinte m'a pris du temps, il y a eu plein d'obstacles. Mon corps est passé par des tonnes de changements pour obtenir un résultat. Le corps des femmes est complexe et très sensible", avait-elle conclu pour Hello. Des confidences courageuses qui lui valent aujourd'hui tous les compliments du monde de la part de ses fans, "épatés" par sa transformation.