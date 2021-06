Lucas Hernandez abandonné par son père : "Ce qu'il a fait est irréparable"

Jean-François Hernandez n'a aucune relation avec ses deux garçons, nés à Marseille, élevés en Espagne et devenus footballeurs, comme lui. Son départ a considérablement renforcé les liens entre Lucas, Théo et leur maman. "On lui doit tout. Elle a mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper de nous. Ce qu'on est devenu, c'est grâce à elle, poursuit Lucas Hernandez. Avec Théo et ma maman, on ne fait qu'un. On est indissociables. Il y a aussi mes grands-parents maternels et mon oncle. Je n'ai pas une famille très nombreuse, mais des liens intenses et indéfectibles nous unissent."

Cette famille restreinte a accueilli un nouveau membre, le 1er août 2018. Lucas Hernandez et sa compagne Amelia Ossa Llorente ont donné naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Martín. Les jeunes parents ont défrayé la chronique en 2017 après un jugement pour violences conjugales. Lucas risquait jusqu'à sept mois de prison ferme et a finalement écopé que de 31 jours de travaux d'intérêt général. La même peine avait été prononcée contre Amelia qui a en plus été condamnée à 180 euros d'amende pour atteinte au bien d'autrui.

Côté foot, Lucas Hernandez a évidemment l'ambition de remporter l'Euro avec l'équipe de France. Le jeune champion du monde a récemment ajouté à son palmarès le titre de champion d'Allemagne avec son club, le Bayern Munich.