Lucas Hernandez abandonné par son père : "Il ne nous aimait pas"

Beau brun défenseur dans l'équipe de France de football, Lucas Hernandez fait partie des rares joueurs à avoir remporté la coupe du Monde lors de la grande victoire de la France en 2018. Marié à Amelia Ossa Llorente, le frère de Théo Hernandez a révélé à Ophélie Meunier avoir vécu une enfance très douloureuse à Marseille. Abandonné par son père à l'âge de trois ans, le défenseur de l'équipe de France a dû accepter ce rejet et grandir beaucoup plus vite que les autres enfants de son âge. "Qui sait, par exemple, que Lucas Hernandez a été abandonné par son père quand il avait 3 ans et qu'aujourd'hui, s'il le rencontrait dans la rue, il ne le reconnaîtrait même pas ?" confie la journaliste, choquée, à Télé Star.

Encore touché à l'évocation de ces souvenirs pénibles, Lucas expliquait à SPOX en 2019 avoir tiré un trait sur cette période difficile. Serein, il racontait : "Quand j'étais petit, je me demandais où il pouvait être et j'aurais aimé en savoir plus. Mais avec le temps, j'y ai moins pensé. J'ai pensé à moi, à ma vie. J'ai compris qu'il était parti parce qu'il ne nous aimait pas. Et s'il ne nous aimait pas, il valait mieux qu'il parte."

Très admiratif de sa maman, Laurence Py, qui a géré seule toute son éducation et celle de son frère Théo, il confiait également au magazine Onzemondial : "Nous avons juste grandi avec notre mère. Elle vivait, travaillait et donnait tout pour nous. Nous n'avons manqué de rien. (...) Je me devais d'être mature très tôt. Mon enfance n'a pas été facile. C'est pour ça que j'ai grandi assez vite."