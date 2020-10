Lucas Pouille bientôt papa : sa belle Clémence révèle le sexe du bébé

Fille ou garçon ? Clémence Pouille, l'épouse de Lucas Pouille a mis fin au suspense !

Dimanche 25 octobre 2020, la jolie blonde s'est emparée de sa page Instagram pour révéler aux quelques 15 000 abonnés qui la suivent le sexe du bébé qu'elle porte depuis plusieurs mois. Et il s'agit... d'une fille ! L'annonce a été faite en photo, avec des biscuits sur lesquels on pouvait lire : "C'est une fille !" Une façon originale et gourmande de partager cette heureuse nouvelle. "Un dimanche cocooning avec baby girl", a commenté la future maman en légende de cette publication.