Lucia Passaniti (Ici tout commence) "frustrée" sur le tournage : les raisons de son départ expliquées

Les bouleversements au sein du casting d'Ici tout commence s'enchaînent. Après le départ de Clément Remiens survenu tout récemment, c'est au tour de Lucia Passaniti de quitter la série de TF1. La nouvelle a été annoncée au début du mois de février et, depuis, la comédienne ne s'était toujours pas exprimée sur le sujet. C'est désormais chose faite !

Contactée par Allo Ciné, l'interprète de Noémie Matret a confié qu'il s'agissait de sa propre décision. En effet, après presque deux années très chargées passées à Sète à tourner presque quotidiennement pour la petite soeur de Demain nous appartient, la jolie blonde au récent changement de look décrié a préféré tirer sa révérence pour se consacrer à de nouveaux projets. "C'est un rythme de travail très particulier, qui demande d'être complètement impliqué dedans. Et aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Notamment d'écrire, et de m'essayer à d'autres formats. Dans ma conception du métier d'acteur, il y a le fait de changer tout le temps de personnages et de toucher à plein de choses. Et là, je sentais que je commençais à être frustrée", a-t-elle reconnu.

Bien que son personnage était dernièrement moins présent dans les intrigues de la série, Lucia Passaniti estimait tout de même ne pas avoir assez la liberté d'aller voir ailleurs. "Lorsqu'on tourne dans une série comme Ici tout commence, on doit donner la priorité à cela. Et donner la priorité à un projet sur lequel on est moins sollicité, ça n'aide pas à s'organiser pour le reste. Car à la fin j'avais beaucoup moins de jours de tournage, il faut bien l'avouer. Mais je ne pouvais pas forcément m'engager sur d'autres projets", analyse-t-elle pour nos confrères.

Désireuse de donner un nouveau tournant à sa carrière, Lucia Passaniti envisage malgré tout d'opérer des come-back si l'histoire le lui permet. "J'espère pouvoir revenir de temps en temps, ou au moins une fois, pour jouer une jolie intrigue si on me le propose. Ça me toucherait énormément et je trouverais ça très joli par rapport à tout ce que la série a représenté pour moi", a-t-elle conclu.