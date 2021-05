Lucie (Koh-Lanta 2021) "vraiment fragilisée" : son retour en France très compliqué

Le début d'aventure Koh-Lanta 2021 n'a pas été simple à vivre pour Lucie. Mais, elle ne le savait pas que son retour en France serait tout aussi compliqué. Un sujet sur lequel l'ancienne Jaune s'est épanchée lors d'une interview vidéo pour un certain Alexandre Boero.

C'est cinq jours après les autres aventuriers que la championne de boxe, de kickboxing et de MMA a fait son entrée dans la compétition. Lucie a rejoint l'équipe menée alors par Aurélien et Laëtitia. Et mentalement, c'était très difficile non pas à cause du manque de confort, mais de son équipe. Très vite, la belle brune a été mise de côté, une situation qui a "beaucoup pesée" sur elle. "Ça a été beaucoup de pression parce que je sentais vraiment qu'au moindre écart, on allait trouver cette excuse pour m'éliminer. Donc je devais vraiment faire attention. (...) Ce n'était pas reposant", a-t-elle précisé.

Mais force est de constater qu'elle s'est bien débrouillée puisque, contrairement à la plupart des Jaunes présents à la réunification, elle est toujours en compétition. Las de ne pas être considérée, elle s'est rapprochée des Rouges et en particulier de Maxine et Jonathan. Reste à savoir si cette nouvelle alliance lui a permis d'aller jusqu'en finale. Ce qui est certain, c'est qu'une fois les caméras éteintes, elle a fait son retour en France comme tout le monde. Un passage délicat.

Je ne pensais pas à ce point là

Lucie ne l'aurait jamais pensé, mais le retour à la vie normale a été tout aussi difficile. "Il a fallu que je refasse un gros rééquilibrage à la fois psychologique et alimentaire. Donc ça, ça a été difficile. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir reprendre le sport, j'étais vraiment fragilisée. Je tombais malade, je me blessais, alors que ça n'arrive pas d'habitude. Heureusement, je n'ai pas eu à combattre. L'organisation est en stand-by en ce moment à cause de la pandémie donc quelque part ce n'est pas plus mal car je ne crois pas que j'aurais été apte à reprendre le chemin de la compétition tout de suite. Il faut dire ce qui est, c'est une aventure qui nous marque. Je ne pensais pas à ce point là", a-t-elle expliqué.

Fort heureusement, tout va mieux aujourd'hui. Lucie peut donc se concentrer sur ses projets, à savoir monter sa structure de coaching et de bien-être ou disputer un titre mondial de MMA.