Lucie Lucas maman comblée : rare photo de ses trois enfants lors d'un moment "si doux"

Ses abonnés étaient bien entendu enchantés de découvrir cette belle photo. Sa partenaire de jeu Shy'm, qui a aussi le bonheur d'être maman, a posté une émoji représentant un coeur. "Magnifique", a quant à elle écrit Amandine Pellissard que l'on peut suivre dans Familles nombreuses la vie en XXL.

Ces moments en famille, Lucie Lucas les chérit encore plus. En 2016, l'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 11, en 2021) a été victime d'un burn-out comme elle l'avait confié à l'occasion d'une interview pour InPower. "J'ai commencé à débloquer. (...) On a l'idée qu'il faut en finir car on ne sert plus à rien. On ne fait que décevoir les gens qu'on aime. (...) Les enfants ne comprennent pas pourquoi maman elle est trop bizarre, pourquoi on ne la voit pas et pourquoi elle dort tout le temps. C'est difficile", confiait-elle notamment. Elle a heureusement pu compter sur son cher et tendre Adrien pour l'épauler du mieux possible et l'aider à remonter la pente.