Clem : Qui est François-David Cardonnel, ex-star de Koh-Lanta et nouvelle recrue de la série ?

Ce lundi 28 mars 2022, TF1 lance la douzième saison de sa série à succès Clem. Pour l'occasion, les fidèles téléspectateurs découvrent deux nouveaux visages. Helena Noguerra campe le rôle de l'une des professeures de Valentin tandis que François-David Cardonnel incarne Jérôme, l'ex-mari de l'héroïne principale, jouée par Lucie Lucas. Avant de remplacer Benoît Michel dans ce rôle, le charmant blond de 37 ans a vécu une autre vie, celle d'aventurier.

En effet, il est d'abord connu pour sa participation à Koh-Lanta. C'était en 2006... et François-David Cardonnel en est ressorti grand gagnant ! À l'époque, il était âgé de 21 ans et s'était présenté comme escrimeur. Depuis cette première apparition télévisée, sa carrière de comédien a décollé. Il a ainsi fait des apparitions remarquées dans Sections de recherches, Alice Nevers ou encore Le Bazar de la charité côté télévision et s'est illustré sur grand écran au cinéma dans Les garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne. Aujourd'hui, le voilà qui donne la réplique à Lucie Lucas et Loup-Denis Elion, entre autres, dans Clem.

D'aventurier de Koh-Lanta à acteur accompli, il n'y a qu'un pas

Et entre le personnage de Jérôme et le comédien François-David Cardonnel, il y a des traits similaires. "J'ai été comme lui pendant longtemps : élevé à la campagne, j'ai ce côté aventurier, confie-t-il à Télé Loisirs. Mais avec les années, j'ai tendance à me ramollir. Avant, je choisissais de passer mes vacances à faire des treks, je parcourais en bus de nuit des pays entiers. Mais, à un moment donné, on a envie de rester davantage à l'hôtel. Et je vais, doucement mais sûrement, vers cette façon de voyager, plus confortable."

Ce côté Robinson, c'est fini pour lui. Après avoir participé en 2009 à Koh-Lanta, Le Retour des héros, il a de nouveau été sollicité par la production pour une édition All Stars. Et ce fut un non ! "Koh-Lanta, c'était génial à faire quand j'avais 21 ans, une époque de ma vie où l'aventure faisait partie de mon état d'esprit. À bientôt 40 ans, je n'aurais ni la motivation ni l'envie pour repartir", explique-t-il, précisant suivre le jeu de survie depuis son canapé. Et c'est sans doute dans les bras de son épouse, la belle Lila Guennas, ex-prof de langue devenue comédienne, qu'il commente Koh-Lanta !