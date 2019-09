Lucie Lucas très déprimée : message alarmant à ses abonnés

Ça ne va pas fort pour Lucie Lucas et elle l'a fait savoir sur Instagram le dimanche 1er septembre. La célèbre comédienne de la série Clem sur TF1 est très concernée par les questions environnementales. Et quand elle voit l'état actuel de la planète, ça la déprime.

"Moi j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur les réseaux sociaux... Pour être honnête, ces dernières semaines, je ne voulais pas, je ne voulais plus...", lâche-t-elle d'entrée en commentaire d'une photo d'elle, prise par un professionnel, l'air déprimé.

La comédienne de 33 ans et mère de trois enfants – Lilou (9 ans), Moïra (7 ans) et Milo (1 an) – a expliqué pourquoi elle était si négative : "Cela me faisait tellement mal de voir ces articles, ces photos d'immenses étendues de forêts si précieuses qui s'envolent en fumée devant notre impuissance et l'indifférence de beaucoup. Notre espèce animale est si douée pour détruire en un clin d'oeil ce que la Terre et sa technologie qui nous dépasse à mis des centaines, des milliers voire des millions d'années à créer. Nous ne pourrons pas survivre, sans air pur, sans eau potable et sans un climat clément. Point. Nous sommes vraiment notre pire ennemi. Même s'il est trop tard pour éviter la catastrophe, il n'est pas trop tard pour limiter les dégâts."

Lucie Lucas, qui rappelons-le a fait un burn out par le passé, invite ensuite ses lecteurs à se renseigner, à agir au quotidien et à changer leur façon de consommer.