Lucile (L'amour est dans le pré) choquée par un changement physique : Jérôme en rajoute une couche

Lucile de L'amour est dans le pré s'apprête à fêter ses 33 ans. Mais comme elle l'a dévoilé en story Instagram ce mercredi 23 mars 2022, son fiancé Jérôme (40 ans) lui a annoncé une bien mauvaise surprise.

L'ancienne prétendante de L'amour est dans le pré 2020 (M6) a eu un cadeau avant-l'heure dont elle se serait bien passée. En vidéo qui avait pour légende "mais nan !!!", la maman de Capucine (5 mois) a dévoilé qu'elle venait de découvrir des cheveux blancs. "Mon amour pour mes 33 ans je fais des cheveux blancs", a-t-elle confié. Sans surprise, son futur mari Jérôme en a profité pour se moquer gentiment d'elle en lançant : "Oh la vielle, on les voit bien en plus." Ce a quoi Lucile a répondu : "Arrête de faire semblant, c'est toi qui me les a montrés tout à l'heure."

Pour tenter de la rassurer, Jérôme lui a rappelé qu'il en avait également au niveau de sa barbe. "Oui mais toi tu es vraiment un vioque", a alors plaisanté la jeune femme avant de l'embrasser. Mais Lucile devrait bien vite oublier ses cheveux blancs car ce week-end, son cher et tendre lui a prévu une surprise. En outre, elle a encore perdu un peu de poids, 300 grammes plus précisément, de quoi lui donner encore plus le sourire. "Bon les amis, j'ai encore perdu un petit peu de poids. J'espère atteindre les -5 kilos fin mars. Ce serait top. Il me reste quelques mois encore pour atteindre les 10 kilos, donc je suis assez contente. Ca va doucement mais sûrement", a-t-elle déclaré. Et sur les conseils de sa communauté, elle a pris la décision d'utiliser un mètre pour prendre son tour de taille notamment pour les prochaines semaines. "Je pense que les centimètres bougent plus vite que le poids réellement", a-t-elle conclu.

Le 9 mars dernier, Lucile révélait qu'elle avait perdu 4 kilos. "Mais là vraiment j'ai stagné avec dégustations traiteurs, le salon de l'agriculture, les amis à la maison. Je ne suis pas dans une phase de grande perte. Mais je continue, je ne lâcherai rien", précisait-elle. Une promesse qu'elle tient puisqu'elle continue à faire du sport et à faire le plus possible attention à son alimentation. D'ici cet été, elle devrait donc avoir atteint son objectif pour son mariage.