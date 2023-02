Lucile (L'amour est dans le pré) dévoile son ventre déjà bien arrondi : une information sur son accouchement révélée

Les vacances sont terminées mais le meilleur reste encore à venir pour Jérôme et Lucile. Plusieurs mois après leur mariage célébré sur l'exploitation de l'agriculteur devant leurs proches, les amoureux révélés dans L'amour est dans le pré en 2020 se sont octroyés quelques jours de repos sous le soleil de Martinique. Une lune de miel parfaite à laquelle a participé leur fille Capucine (1 an). Sur les réseaux sociaux, Jérôme et Lucile ont partagé avec leur communauté leur découverte de la célèbre île des Caraïbes. Mais surtout, c'est de là-bas qu'ils ont annoncé une grande nouvelle : ils attendent leur deuxième enfant !

Le secret enfin percé, Lucile révélait plus tard avec joie de premières images de son ventre arrondi, notamment en maillot de bain. Mais le 9 février, elle a apporté une précision de taille concernant sa grossesse. En effet, en story Instagram, la jeune femme a posté une nouvelle photo d'elle prise durant son séjour en Martinique. Lucile s'y dévoile dans une longue robe d'été, laquelle met en avant son baby-bump grandissant. En commentaire, elle précise : "Hello 4ème mois" (voir notre diaporama). Lucile est donc déjà presque à la moitié de sa grossesse. Et, si l'on compte bien, elle devrait accueillir son nouveau bébé d'ici le mois de juillet prochain !

Un deuxième bébé rêvé

Agrandir la famille rapidement était véritablement un voeu de la part de Lucile et Jérôme. Après la naissance de Capucine, l'ancienne prétendante de M6 n'avait pas caché qu'il s'agissait même de leur "souhait le plus cher". Mais avec le mariage qui se préparait, ce projet devait attendre un peu. "Rien de prévu avant le mariage", avait-elle prévenu. Une fois la bague au doigt, Lucile et Jérôme n'ont apparemment pas perdu de temps pour réaliser leur rêve.

Et au mois de décembre dernier, on pouvait deviner que Lucile était retombée enceinte. Alors qu'on l'interrogeait justement sur l'arrivée éventuelle d'un deuxième enfant, elle répondait avec mystère : "On a demandé au Père Noël... On verra bien. Patience...".