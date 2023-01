Lucile (L'amour est dans le pré) : en galère et face à une périlleuse "mission" avec sa fille Capucine

En 2021, Jérôme et Lucile, qui se sont rencontrés sur le tournage de la 15e saison de L'amour est dans le pré, sont devenus parents d'une petite Capucine. Sur leur petit nuage d'amour depuis plus d'un an, les tourtereaux n'hésitent pas à partager leurs petites joies et leurs grandes aventures sur leur compte Instagram commun. Mais tout n'est pas toujours tout rose et les jeunes parents le savent bien...

Toujours sur Instagram, la belle Lucile - qui a tout récemment changé de tête - a révélé à ses abonnés sa toute dernière galère du quotidien. En story, ce jeudi 12 janvier 2023, la maman de Capucine a publié une courte vidéo boomerang d'une séance de manucure. En effet, pour la fillette, il était temps de se faire couper les ongles. Mais visiblement les choses ne sont pas aussi simples que prévues... "Qui galère aussi pour couper les ongles de bébé ? Ici c'est une mission à chaque fois !", a-t-elle déploré avant de dévoiler sa petite astuce du moment : "Je détourne son attention avec la télécommande par exemple..."

Une question de partage

Très proche de sa communauté, Lucile n'hésite pas à régulièrement consulter l'avis de ses abonnés. La mission manucure ne fait pas exception puisque la jeune femme a également posté un petit encart dans lequel les internautes peuvent partager leurs astuces avec elle. Espérons que l'un d'entre eux lui apportera la mission miracle !

Pour rappel, Jérôme et Lucile ont eu un coup de foudre réciproque lors des speed-datings de L'amour est dans le pré, en 2020. À tel point que chacun d'eux a d'ailleurs fondu en larmes devant les caméras juste après la rencontre. Depuis, les amoureux ont emménagé ensemble et ont officialisé leur amour en s'unissant pour la vie au cours d'une splendide cérémonie. Enfin, Capucine, le fruit de leur idylle, est née en octobre 2021, pour le plus grand bonheur de ses parents qui étaient très impatients de l'accueillir. D'ailleurs, le couple songe déjà à agrandir la famille dans un futur proche. Avis à tous les fans de Jérôme et Lucile : encore un peu de patience...