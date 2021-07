Lucy Liu et Bill Murray : Insultes et larmes, une bagarre terrible sur le tournage de Charlie's Angels

Beaucoup se sont demandés pourquoi le personnage de Bosley changeait de visage dans chaque volet de la saga Charlie et ses drôles de dames. Ce rôle a d'abord été campé au cinéma par Bill Murray, puis par Bernie Mac, et finalement par Elizabeth Banks dans le remake datant de 2019. Et il se pourrait bien que, derrière une sombre pirouette scénaristique se camoufle une dispute bien plus terrible entre Lucy Liu, qui incarnait Alex Munday, et son célèbre confrère.

La rumeur voulait effectivement que Lucy Liu et Bill Murray en soient venus aux poings sur le tournage de Charlie et ses drôles de dames, ce qui aurait obligé McG, le réalisateur des deux premiers films, à revoir son cast en 2003. Une version ni totalement vraie, ni totalement fausse, si l'on en croit le récent témoignage de Shaun O'Banion, assistant réalisateur à l'époque. La réalité serait donc telle : l'interprète de Bosley aurait pris l'initiative de réécrire certaines scènes sans prévenir personne, même pas Drew Barrymore, qui faisait partie de l'équipe de production. Il aurait alors distribué ces nouvelles feuilles à chacun, directement en loge, semant une confusion totale.



Je ne sais pas de quoi tu te plains

"Drew et ses partenaires étaient très énervés à ce propos, précise Shaun O'Banion sur son compte Twitter. Bill Murray répétait qu'il rendait juste le film meilleur quand Lucy a haussé la voix pour dire qu'il dépassait vraiment les bornes. Il s'est alors tourné vers elle et lui a dit : 'Je ne sais pas de quoi tu te plains. Tu as plus de répliques. Je veux dire... regarde autour de toi. Tu viens de la télévision... ici, c'est la cour des grands.'"

L'héroïne de la série Why Women Kill serait alors entrée dans une rage folle, l'aurait envoyé se faire voir ailleurs et l'aurait traité de "p*tain d'enc*lé" avant de partir en pleurant. Il faut croire que les choses ont fini par se tasser. Cet incident a eu lieu en début de tournage. Le film a pu être bouclé, puis largement diffusé à travers le monde... mais Lucy Liu et Bill Murray n'ont plus jamais travaillé ensemble.