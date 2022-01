Luna Skye (Les Marseillais) hospitalisée, sa dernière opération compliquée : "J'ai perdu beaucoup de sang..."

C'est une véritable avalanche de problèmes qui a découlé de sa dernière opération de chirurgie esthétique. En augmentant le volume de ses fesses par des injections, Luna Skye a malheureusement hérité d'une bactérie qui attaque son corps. Depuis plusieurs mois maintenant, elle multiplie les allers-retours à l'hôpital pour soigner son infection. Et ces derniers jours, elle est carrément repassée au bloc. En effet, mardi 4 janvier 2022, la belle blonde qui a été vue dans la dernière saison des Marseillais vs Le Reste du Monde (W9) a annoncée se préparer pour sa nouvelle opération, sans indiquer de quoi il s'agissait. Et ce n'est qu'au lendemain, ce mercredi, que Luna Skye a rassuré ses fans en réapparaissant sur la Toile. Toutefois, les nouvelles n'étaient pas tellement bonnes.

"L'opération était plus compliquée que la première. On a dû vraiment y aller... J'ai eu les plus grosses douleurs de ma vie. J'ai eu super peur mais je commence à me sentir un peu mieux", a-t-elle néanmoins assuré. Et de poursuivre : "J'ai mis du temps à donner des nouvelles parce que j'ai perdu beaucoup de sang, donc j'étais très faible. Ils me font des transfusions sanguines et font super attention à tout. J'ai vraiment une équipe incroyable." Luna Skye s'est ensuite filmée le visage terrorisé alors qu'elle était rattachée à une perfusion de sang. Une heure plus tard, le traitement faisait son effet et c'est une Luna beaucoup plus tranquille qui s'est dévoilée.

Avec toutes ces opérations, un blogueur a récemment confié que l'ex de Paga n'arrivait tout simplement plus à marcher et devait rester alitée. De quoi rendre son quotidien très compliqué et difficile à vivre. Luna Skye se réjouit toutefois d'être rentrée en France pour se soigner après avoir passé des semaines terribles dans une clinique de Los Angeles. "J'ai eu des moments atroces. Les conditions ici c'est n'importe quoi. Je me suis retrouvée plein de fois à faire des perfusions seule avec la boule au ventre. De me dire que si je rate, je risque ma vie. Tous les soirs je m'endors en me demandant si je vais me réveiller. C'est une sensation horrible", expliquait-elle au mois de décembre. Un médecin avait même tenté de l'opérer de force...