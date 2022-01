Luna Skye (Les Marseillais) ne peut plus marcher : retour au bloc pour une nouvelle opération...

Ces derniers mois sont difficiles pour Luna Skye. La candidate de télé-réalité repérée dans Les Marseillais (W9) a contracté une septicémie après des injections dans les fesses. Une infection grave qui lui a valu plusieurs séjours à l'hôpital. Lundi 3 janvier 2022, après un moment de silence, elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

En story sur Instagram, Luna Skye partage le message d'un proche. "Vous me demandez comment va Luna. Elle a extrêmement mal physiquement. Et Luna n'arrive pas à marcher...", apprend-t-on. Une information confirmée par la principale intéressée, qui indique alors que l'infection touche désormais ses fesses. "Désolé les amis, ça ne se passe pas très bien à l'hôpital en ce moment. Je refais une infection. Je suis encore fiévreuse et je ne sais plus trop comment gérer les choses psychologiquement, écrit-elle. Les choses simples de la vie me manquent énormément. C'est juste compliqué pour moi de vous partager mon quotidien alors qu'il ne ressemble à rien."

Dans cette douloureuse épreuve, l'ex-compagne de Paga peut toutefois compter sur le soutien des internautes – tant financièrement que moralement –, comme elle le confie : "En tout cas, je lis tous les jours vos messages de soutien et même si je n'ai pas toujours la force de répondre, ça compte énormément pour moi. Sachez que vous m'amenez beaucoup de réconfort dans tout ça et que je suis très reconnaissante de vous avoir."

Mais ces messages d'encouragement et de soutien ne suffisent pas. La jeune femme de 24 ans se retrouve dans un état de détresse profond après avoir appris une mauvaise nouvelle. "On retourne au bloc, du coup et on va faire une nouvelle opération. Je vous tiens au courant de comment ça se passe", lance-t-elle, toujours sur le réseau social de partage d'images. Une bien triste manière de commencer l'année 2022 pour Luna Skye...