Luna Skye (Les Marseillais) marquée physiquement par ses opérations : photo choc de ses "gros trous"

Luna Skye n'aurait sans doute jamais penser se retrouver dans une telle situation. Depuis qu'elle a reçu des injections pour augmenter le volume de ses fesses, la candidate de télé-réalité vue dans Les Marseillais est victime de lourds problèmes de santé. C'est d'abord aux États-Unis qu'elle a été suivie mais, après quelques soucis notamment avec un docteur qui voulait l'opérer de force, la jolie blonde a été rapatriée à Paris. Cela fait maintenant des semaines qu'elle se retrouve hospitalisée afin de soigner son infection. Et sur place, elle a été plusieurs fois opérée. Au bout d'un moment, Luna Skye s'est retrouvée dans l'incapacité de marcher et avait perdu beaucoup de sang.

Ce mercredi 12 janvier 2022, l'ex de Paga a toutefois donné des nouvelles rassurantes en apparaissant sur ses réseaux sociaux avec le sourire, et ce malgré la peine. Car ses opérations lui ont laissé des marques physiques douloureuses qui ont besoin d'être soignées. Sur Snapchat, Luna a d'ailleurs partagé une photo choc des "trous" qu'elle semble désormais avoir sur ses fesses (voir notre diaporama). "J'ai des gros trous et dedans, on enfonce des mèches (type de pansement, ndlr)", a-t-elle expliqué. "Je ne vous dis même pas comment je souffre tout le temps, le matin, le soir... Dès que je me réveille, je sais que je vais souffrir et le soir je resouffre. J'en ai marre d'avoir mal tout le temps", s'est-elle désolée.

Luna Skye parvient malgré tout à relativiser avec la perspective de pouvoir bientôt quitter l'hôpital. "On va m'arrêter mes antibiotiques quelques jours et on va voir si je retombe malade et j'essaye de négocier pour avoir une infirmière à la maison pour me faire mes pansements", a-t-elle annoncé. De bonnes nouvelles pour la jeune femme qui rêve désormais de s'offrir petit break dans le Sud de la France. "Je n'en peux plus, je veux du positif, j'ai juste envie de kiffer", a-t-elle conclu.