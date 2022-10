Lynda Lemay victime d'une maladie "très handicapante", le même trouble que Céline Dion...

Après plusieurs années loin de la scène, Lynda Lemay est déterminée à faire son grand retour sur scène. Sa tournée française démarrera en novembre prochain. Un challenge plus important que prévu pour l'artiste de 56 ans à qui la santé a récemment joué des tours. A Closer, la chanteuse a admis que si elle était pleine de bonne volonté et d'énergie pour retrouver son public, son corps n'était pas toujours du même avis : "Le désir est intact. Ma flamme intérieure brûle vivement. J'ose chaque jour davantage et ma façon de me présenter au public n'a pas vieilli. Je déploie mon énergie dans des spectacles de 3 heures minimum. Malheureusement, je n'ai plus la même force physique."

Lynda Lemay souffre de "béance tubaire, "une maladie de la trompe d'Eustache qui relie le nez aux oreilles." Ce trouble, que Céline Dion a elle aussi connu, n'a rien d'anodin pour une artiste puisqu'il provoque des symptômes assez déroutants pour monter sur scène : "Les troubles et vertiges sont handicapants" indique-t-elle. Pour autant, hors de question pour elle de baisser les bras : "Tant que je peux assurer le show, je me donne à fond. Ensuite, je trouverai un autre moyen d'expression..."

Pour l'heure, son corps ne l'empêche pas d'en disposer comme elle l'entend. L'artiste avoue même pratiquer du trapèze volant, discipline de haute voltige qu'elle adore : "[Ça] exige une extrême concentration pour ne pas courir un risque trop grand. C'est une émotion plus forte qu'une moto lancée à pleine vitesse car on relève une épreuve psychologique. Ce sport grisant met en compétition avec soi-même. Tout donner, voilà ce que j'aime !" Lynda Lemay n'abandonnera pas son public français (et du monde entier d'ailleurs) tout de suite d'autant plus que ces retrouvailles sont une renaissance pour elle : "Un burn-out puis la pandémie m'ont forcée à faire un break. Mais j'ai gardé la soif d'écrire et de partager. Je me suis perfectionnée au piano. J'avais besoin de ce projet audacieux pour faire un retour éclatant." On ne doute pas une seconde que Lynda va briller.