M. Pokora et Christina Milian : Chic dîner romantique chez un MasterChef à Paris

M. Pokora pourra-t-il un jour terminer sa tournée, Pyramide Tour ? Fâché contre le gouvernement qui impose toujours des restrictions en nombre de spectateurs à cause de la pandémie de coronavirus (qui ne semble pas vouloir s'essouffler), le chanteur occupe toutefois de manière agréable son temps passé en France.

Dans la story de son compte Instagram suivi par 2,7 millions d'abonnés, M. Pokora a ainsi dévoilé ce qu'il a fait de sa journée du mercredi 19 août 2020. Le soir venu, il a emmené sa chérie, la chanteuse américaine Christina Milian, dîner dans un cadre romantique. Les amoureux se sont rendus à la Tour Eiffel, dans le chic 7e arrondissement de Paris. Une fois en haut, ils ont pu admirer la capitale s'étendre sous leurs pieds, avant de partager un succulent repas au restaurant Le Jules Verne.

Un établissement, au 2e étage de l'édifice, dirigé par le chef Frédéric Anton, ancien juge de l'émission MasterChef et également guest dans Top Chef. Le restaurant a reçu sa première étoile par le Guide Michelin en janvier 2020, six mois après son ouverture, suite à de longs mois de travaux. Un repas d'exception qui a cependant un coût puisque le dîner, en 5 ou 7 plats dégustation, va de 190 à 230 euros. Ravi d'avoir reçu les deux artistes, le chef a aussi partagé une photo de cette rencontre sur son compte, depuis les cuisines du restaurant.

Avant de se rendre à Paris, M. Pokora (34 ans) et Christina Milian (38 ans) ont profité de chouettes vacances dans le Sud de la France. Le couple a notamment passé du temps sous le soleil de Saint-Tropez. Un séjour en compagnie de leur fils, le petit Isaiah (7 mois) et Violet (10 ans), la fille de la chanteuse. Sans doute font-ils durer leur temps en France car les États-Unis vivent une situation sanitaire catastrophique à cause du coronavirus, avec déjà 175 000 morts et 5,6 millions de personnes contaminées...