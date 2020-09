M. Pokora face à une fan déséquilibrée : grosse frayeur et main courante

Katy Perry, l'ex-Miss France Iris Mittenaere, Billie Eilish... De nombreuses célébrités sont harcelées par des fans obsessionnels. M. Pokora en a lui aussi fait la triste expérience. Le chanteur raconte comment il a dû déposer une main courante contre une femme déséquilibrée qui avait menacé un membre de sa famille et débarqué chez ses voisins.

C'est dans l'émission de radio On refait la télé, sur RTL, que M. Pokora est revenu sur cet incident. Reçu en studio le samedi 19 septembre 2020, le papa d'Isaiah (8 mois, né de sa relation avec Christina Milian) a parlé de son rapport avec ses fans. "Il y a moins ce fanatisme comme quand on est jeunes... Moi je préfère un public qui écoute qu'un public qui crie non stop, explique-t-il aux présentateurs Eric Dussart et Jade. J'ai un public qui est respectueux. C'est arrivé une fois d'avoir une femme, une déséquilibrée, qui a sonné chez mes voisins en pensant que c'était chez moi..."

M. Pokora poursuit : "J'ai dû faire une main courante et tout ça ! Déjà elle a envoyé des messages, des menaces à mon frère ou je ne sais qui sur les réseaux, elle avait sonné à 1h du matin chez mon voisin en pensant que c'était chez moi, 2 [ou] 3 fois dans la nuit. Il n'en pouvait plus, il a dit : 'Je vais appeler les flics.' Ça m'est arrivé une fois, un truc comme ça." Le chanteur n'est pas la seule star à avoir sollicité la justice pour sa protection. Aux États-Unis, Katy Perry a récemment obtenu une ordonnance restrictive contre un harceleur qui s'était introduit deux fois chez elle.

Dans On refait la télé, M. Pokora a également parlé de son fils Isaiah. Il a surtout permis à l'émission de vendre un mug dans lequel il a bu de l'eau aux enchères. L'argent récolté sera reversé à la Fondation pour la recherche médicale.