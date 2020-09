M. Pokora : Offrez-vous un objet très personnel, utilisé par le chanteur...

Invité sur le plateau de RTL dans l'émission On refait la télé, M. Pokora a révélé une anecdote très croustillante à propos d'une mystérieuse boite de nuggets. Le chanteur de 34 ans raconte avoir laissé une vieille boite de nuggets dans une radio à la suite d'une interview donnée au début de sa carrière. "Ça fait plus de dix ans cette histoire, j'avais laissé trainé ça dans la radio ils ont mis ça aux enchères pour déconner. Les enchères étaient montées jusqu'à 12 000 euros mais je pense pas que la personne avait payé", dévoile-t-il, à la fois amusé et surpris. Qu'à cela ne tienne !

Les journalistes de l'émission décident alors de mettre en vente le mug RTL dans lequel le chéri de Christina Milian a bu. "Et si on mettait le mug au profit de la fondation pour la recherche médicale ? Ce sera le mug dans lequel M. Pokora aura bu un peu d'eau", déclare Éric Dussart. "C'est toujours ça à prendre pour la fondation", indique M. Pokora. "Ça fait un peu prétentieux, le mec il met en vente un truc dans lequel il a bu mais bon c'est pour la fondation, c'est plus pour le symbole que pour autre chose !", a-t-il ajouté. Disponible sur Ebay, la valeur du précieux mug de M. Pokora est actuellement à 150 euros avec 41 enchères. Avis aux intéressés, ce mug sera également dédicacé par l'artiste... Un magnifique moyen de faire une oeuvre charitable tout en ayant un petit souvenir très spécial à la maison.