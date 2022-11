M. Pokora : "J'aurais été un goujat de refuser"... récit détaillé de sa rencontre avec Christina Milian

Depuis 2017, M.Pokora nage en plein bonheur avec sa dulcinée Christina Milian. Les deux tourtereaux sont mariés depuis 2020 et sont els parents de deux adorables garçons : Isaiah (né le 20 janvier 2020) et Kenna (né le 24 avril 2021). Dans une interview accordée au magazine Télé Star en dernier octobre, la chanteuse et actrice s'était laissée aller à quelques confidences sur son couple avec l'ex-candidat et vainqueur de l'émission Popstars, elle qui est déjà tombée amoureuse d'un chanteur par le passé : le rappeur américain The Game, père de sa fille ainée Violet.

"J'adore ma relation avec mon musicien de mari. Je n'aurais jamais pensé vivre avec un autre artiste, mais j'aime beaucoup le fait que nous soyons égaux, que nous nous comprenions et que nous nous aidions", racontait la jolie brune dans cet entretien. Un mois plus tôt, en septembre, c'est M. Pokora qui se confiait sur son couple sur les ondes de RFM. "On s'est bien trouvés parce que c'est quelqu'un qui respecte les gens, qui est très souriant et très positif, qui vient de loin [...] On a les mêmes valeurs quand il s'agit d'aborder les rapports humains", expliquait-il au micro de Bernard Montiel.

J'ai toujours eu peur de passer pour le lourdaud de service

Il faut dire que ces deux-là se sont bien trouvés. C'est justement l'occasion d'évoquer leur rencontre, et cela tombe bien puisque l'interprète de Elle me contrôle vient d'évoquer le sujet dans une interview avec Ciné Télé Revue. "On s'est connus à Saint-Tropez. Le directeur du restaurant est venu quatre fois en me disant qu'il voulait me la présenter. Je disais non, en pensant qu'elle n'avait peut-être pas envie qu'on l'importune. Et à la cinquième fois qu'il m'a fait signe, elle regardait vers moi. J'aurais été un goujat de refuser. J'ai été la saluer et ça a été fulgurant. On a parlé cinq minutes, on a échangé nos numéros et dix minutes après, elle m'envoyait un texto. C'est la rencontre d'une vie, le genre de truc auquel on ne s'attend pas", s'est-il confié.

En préambule de cette anecdote, M. Pokora a précisé qu'il a toujours été "très timide" lorsqu'il s'agit de séduire. "Si une femme me plaisait, je n'osais pas y aller. J'ai toujours eu peur de gêner, de déranger et passer pour le lourdaud de service". Mais visiblement, les étoiles étaient alignées pour lui, au moment de rencontrer celle qui deviendra rapidement la femme de sa vie.