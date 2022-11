M. Pokora ne veut pas mélanger vie perso et privée avec sa femme Christina mais...

M. Pokora nage actuellement en plein bonheur avec sa femme Christina Milian. Ils sont ensemble les parents de deux garçons : Isaiah, né en janvier 2020, ainsi que Kenna, né en janvier 2021. "On s'est rencontré à Saint-Tropez. J'étais en vacances. Ça fait environ 7-8 ans que je vais toujours dans le Var en vacances chaque été et on y va toujours d'ailleurs maintenant en famille. On s'est rencontré dans un restaurant", racontait l'ancien candidat de Popstars dans l'émission En aparté le 7 novembre dernier.

Il a poursuivi son histoire en expliquant que le directeur de l'établissement a essayé de jouer les entremetteurs : "Il me fait signe alors que je lui disais non et là, elle se retourne et nos regards se croisent. Je me suis dit que je ne pouvais pas lui dire non, ça fait goujat, donc à ce moment-là, je me lève, je vais la saluer et puis un peu comme dans les films, le coup de tonnerre. Au moment de se serrer la main, il y a eu cette décharge. On a parlé 5 minutes et je lui dis : 'Bon, je ne vais pas te déranger plus longtemps, si jamais tu veux sortir ou faire quelque chose dans les jours à venir, je te laisse mon numéro'. Et puis, je suis retourné à ma table et 10 minutes après, j'avais déjà un texto."