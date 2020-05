M. Pokora papa gaga : tendre photo avec Isaiah, il partage ce qui le fait fondre

Actuellement à Los Angeles, M. Pokora profite de tendres moments en famille avec sa chérie Christina Milian (38 ans), sa belle-fille Violet (10 ans) et son fils Isaiah (4 mois). Jeune papa comblé, l'artiste a partagé sur Instagram une après-midi cocooning passée avec son bébé.

Heureux, le chanteur confie : "Les meilleurs moments de ma vie c'est quand il est posé juste là". Sur la vidéo, on aperçoit Isaiah en pleine sieste, allongé sur le ventre de son papa, et habillé d'un mignon petit pyjama à rayures. Des instants précieux pour l'artiste qui a eu la chance de rester aux côtés de son fils pour ses premiers mois en raison de la pandémie de coronavirus.

C'est une véritable bénédiction inespérée

Contraint de reporter sa tournée Pyramide Tour à cause de la pandémie, le chanteur de 34 ans n'a pas encore dévoilé la date de son retour en France et profite, pour le moment, de sa famille. Ravie d'être confinée avec son chéri, Christina Milian avait d'ailleurs confié en mai 2020 à E! Online : "Je suis très reconnaissante pour ce moment durant lequel ma famille est réunie. C'est une véritable bénédiction inespérée. Je suis reconnaissante d'avoir Matt auprès de moi. Il vient de devenir papa et il aurait dû partir travailler à l'étranger."