M. Pokora pas tendre avec les Linkup : Lionel Tim "déçu" lui répond et ça fait mal

Croire à son étoile, M. Pokora l'a chanté mais il l'a surtout fait et il a eu raison. Près de vingt ans après avoir été révélé au public grâce à sa participation au télécrochet Popstars et au groupe Linkup, l'artiste de 37 ans poursuit sa carrière solo avec succès. Album, tournée, enregistrement de clips et concerts, M. Pokora ne chôme pas.

Alors trouver du temps pour envisager une réunion éphémère des Linkup à l'occasion des 20 ans de la création du groupe, idée évoquée par Lionel Tim, ex-membre, relève presque de l'impossible pour lui, au-delà du reste. Si le chéri de Christina Milian ne refuse pas catégoriquement, il avoue les différences qui l'éloignent de ses deux anciens partenaires et déclare qu'il ne veut surtout pas qu'on lui "force la main."

Face à ses propos plutôt cash livrés dans En aparté, Lionel Tim n'a pas tardé à répondre. Dans Le Morning Sans Filtre de Guillaume Genton, ce mercredi 9 novembre, celui qui chauffe le public de Touche pas à mon poste a répondu à M. Pokora. Et s'il n'est pas question de claquer la porte à ses souvenirs, il n'a pas caché sa déception concernant la réaction de l'interprète de Juste une photo de toi : "J'ai vu l'interview. Je suis assez déçu parce que quand tu dis que c'était que 9 mois de ta vie, mec, il ne faut pas oublier que ça a juste été la catapulte de ta vie. Si tu ne fais pas l'émission, on ne te connaît pas, si tu ne fais pas l'album Notre étoile, personne ne te connaît. Tu aurais continué à faire du freestyle à Strasbourg."