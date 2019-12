M. Pokora piège une fan sur C8, sa mère scandalisée : "Son rêve s'effondre !"

Il était l'une des stars invitées dans l'émission Baba Noël diffusée le 19 décembre 2019 sur C8. M. Pokora a accepté de rencontrer une de ses fans et ainsi de réaliser son plus grand rêve quelques jours avant Noël. Malheureusement, le scénario de cette rencontre comprenait un piège pour la jeune fille âgée de 13 ans (et sa mère). Arrivées dans les studios de la chaîne, Ambre et sa maman pensent faire bientôt la connaissance de l'interprète du titre Tombé.

On a fait appel à un sosie !

Soudain, Bernard Montiel (l'un des chroniqueurs de Cyril Hanouna) fait une triste révélation à Ambre. La jeune fille ne pourra finalement pas rencontrer l'artiste car il est bloqué dans les embouteillages. "On a fait appel à un sosie. Tu essayes d'imaginer que c'est Matt et tu lui parles comme si c'était Matt. Ok ?" Médusée, la mère d'Ambre apparaît révoltée face à l'écran. "Attendez, c'est pas possible. Bernard, ça fait trois jours que ma fille se prépare. Son rêve s'effondre ! Non, non, mais attendez, moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne doit pas se passer comme ça. Regardez ma fille...", dit la maman au chroniqueur de C8.

Très déçue, Ambre accepte néanmoins de jouer le jeu face au sosie de M. Pokora. En plein milieu de cette interview fictive, une panne de courant intervient brusquement sur le plateau. L'occasion pour M. Pokora de se glisser rapidement à la place de son sosie. Incognito ! L'artiste apparaît finalement face à Ambre qui saute de joie en découvrant (enfin) son idole. Rassurées, la mère et la fille s'accordent à dire que le futur papa de 34 ans est "plus beau en vrai".

Actuellement en pleine représentation dans sa tournée Pyramide Tour, M. Pokora prendra une pause à partir de ce soir 20 décembre 2019 pour retrouver Christina Milian et assister à la naissance de leur bébé à Los Angeles.