Mac Lesggy et sa jeune compagne Carole : une belle blonde qui avait fait une apparition très remarquée

Depuis 1991, Mac Lesggy est aux commandes d'E=M6. Une émission qui décrypte le quotidien des Français d'un point de vue scientifique. S'il est intarissable sur ces sujets, l'animateur est plus discret en ce qui concerne sa vie privée. Le public sait toutefois qu'il est amoureux d'une femme prénommée Carole. Une belle blonde qui n'avait pas manqué de faire réagir les téléspectateurs de M6 lors d'une apparition télévisée très remarquée.

Le 23 septembre 2020, l'homme de 59 ans était l'invité de Cyril Lignac et Jérôme Anthony, dans l'émission culinaire Tous en cuisine. A l'instar des autres participants, il devait préparer un hamburger et des pop-corn. Et pour cuisiner, Mac Lesggy n'était pas seul. Carole était à ses côtés pour lui donner un petit coup de main. Le présentateur a donc souhaité la présenter au public pour l'occasion.

"Pour être franc, en vacances, je suis très cuisinier. Mais le reste du temps, pas trop. Mais ce soir, je m'y remets. Je vais essayer de me débrouiller. J'ai la liste des ingrédients, j'ai ma casserole et ma sauteuse. On va essayer. Je ne compte pas cuisiner tout seul. J'aime mieux cuisiner en famille. Donc ce soir, je vais me faire aider par ma femme Carole, que je vous propose de découvrir", a-t-il lancé avant que la charmante blonde n'apparaisse à l'écran, souriante. Ni une ni deux, les internautes se sont empressés de commenter son arrivée. Et nombreux sont ceux à avoir évoqué leur différence d'âge. Mais ils ont surtout fait savoir qu'ils trouvaient Carole sublime.

C'est lors du premier confinement en mai 2020 que Mac Lesggy avait officialisé leur relation lors d'une interview pour Konbini. Alors qu'il se trouvait au Pays Basque, il a expliqué : "Je suis avec mes enfants, mes beaux-enfants et ma compagne, donc nous sommes sous le même toit, nous sommes 9. La cohabitation se passe étonnamment bien. C'est notre première cohabitation aussi longue, aussi confinée évidemment, et voilà, ça se très passe bien." Une belle famille recomposée donc. Mac Lesggy est père de trois enfants : Julie, Émilie et Victor (nés de son ancienne union avec la femme avec laquelle il est resté quatorze ans).