Mac Lesggy surexcité : une vidéo hallucinante circule, des spectateurs ne reviennent pas de le voir ainsi

Jeudi 29 septembre, les spectateurs qui étaient présents au concert du rappeur Nelick ont dû tout bonnement halluciner puisqu'en plein show, ils ont pu voir un homme hyper excité sauté sur scène. Cet homme n'était pas n'importe qui mais Mac Lesggy, le très célèbre animateur de l'émission scientifique E=M6.

Et il n'était pas là pour faire un cours sur les variations de son ou sur la lumière stroboscopique. Non, il est venu kiffer ! Comme il l'a confié à TV Mag, sa présence a pour origine un "concours de circonstances". "La production de Nelick m'avait contacté cet été en me disant qu'il m'avait dédicacé une chanson qui s'appelle Mac Lesggy. Ils m'ont demandé si ça m'embêtait. J'ai évidemment répondu que non", continue-t-il.

Alors jeudi il n'a pas hésité à aller voir ce jeune artiste qui apparemment l'aime beaucoup : "Par curiosité, je me suis dit que j'allais aller voir. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une chanson qui porte votre nom." Mais la curiosité à laisser la place au fun puisque l'homme de 60 ans s'est lâché sur la scène. "Je ne sais plus si c'est lui ou moi qui a eu l'idée. Comme je trouvais que c'était dansant, je suis monté et j'ai dansé deux minutes. J'aime bien danser. C'est drôle car tout le monde a été surpris de me voir danser", poursuit-il.

Le résultat est génial puisque Mac Lesggy s'est déhanché comme jamais comme on peut le voir dans une vidéo publiée par l'artiste. En story, le rappeur a aussi dévoilé des images et a précisé : "Le jour où Mac Lessgy est venu faire un pogo sur [la chanson, NDLR] Mac Lessgy." Et en commentaires, les fans du chanteur sont choqués par ces images et ne s'attendaient pas du tout à voir l'homme de télé comme ça.