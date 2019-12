Macha Méril à la soirée de remise du Prix Georges, Jacques et Elias Canetti

Ce 9 décembre, Stewart Cole, directeur général de l'Institut Pasteur et Françoise Canetti ont remis le 14e prix Georges, Jacques et Elias Canetti, à Ludovic Tailleux, chercheur à l'Institut Pasteur, pour ses travaux sur les mycobactéries responsables de la tuberculose. À cette occasion, une invitée de marque est venue lire un texte écrit par le professeur Georges Canetti sur la tuberculose en la personne de la comédienne Macha Méril.

Le prix Georges, Jacques et Elias Canetti existe depuis 2006 et il récompense chaque année des scientifiques de l'Institut Pasteur pour leurs travaux dans le domaine des maladies infectieuses. Cette année, c'est Ludovic Tailleux qui s'est vu remettre ce prix prestigieux. Ce n'est pas la première fois que son travail est récompensé. En 2003, il avait déjà reçu avoir reçu le prix Jacques Monod. Cette année, ce sont ses travaux sur la microbactérie Mycobacterium tuberculosis qui ont impressionné la communauté scientifique.

Le prix Georges, Jacques et Elias Canetti est né en 2006 après la donation par la famille Canetti à l'Institut Pasteur de 158 lettres manuscrites échangées entre les trois frères Canetti : Georges, médecin et chercheur, Jacques, producteur musical, et Elias, prix Nobel de littérature. Il soutient ainsi le talent, encourage la création et met en lumière l'importance des travaux des chercheurs.

Chercheur à l'Institut Pasteur de 1946 à 1971, le professeur Georges Canetti a consacré toute sa vie à l'étude de la tuberculose. Il fut notamment l'un des pionniers des traitements consistant à associer plusieurs antibiotiques (les bithérapies, puis les trithérapies). Il a mis au point une méthode d'antibiogramme toujours utilisée et découvert une mycobactérie rare qui porte aujourd'hui son nom : Mycobacterium canettii.