Macha Méril stérile : le drame de sa vie serait survenu après un avortement

Le 26 janvier dernier, Macha Méril a commémoré le deuxième anniversaire de la mort de son mari, Michel Legrand. Le défunt compositeur était l'amour de la vie de l'actrice, une vie marquée par son impossibilité d'avoir un enfant. Elle avait expliqué la source de sa stérilité : un avortement illégal, subi durant son adolescence.

"Il y avait vraiment comme une brisure dans ma vie qui était le jour où j'ai su que je n'aurais jamais d'enfant", confiait Macha Méril dans l'émission Le Divan animée par Marc-Olivier Fogiel en 2018. La comédienne de 80 ans et héroïne du film L'Enfant que je n'attendais pas n'en avait que 16 quand elle est devenue stérile, la faute à une interruption volontaire de grossesse subie en 1956.

Interdite en France, Macha reçoit son IVG en Suisse.

À l'époque, Macha fréquentait un quadragénaire fortuné et habitué des soirées mondaines. L'adolescente tombe enceinte. Son compagnon l'envoie en Suisse pour un avortement, alors interdit en France. Dans un entretien accordé à Paris Match et parue en 2014, la comédienne attribuait sa stérilité à cette opération clandestine.

Bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant biologique, Macha Méril a tout de même connu la bonheur d'être mère. D'abord en adoptant Gian Guido, le fils de son ex-mari, le réalisateur italien Gian Vittorio Baldi, né du précédent mariage de ce dernier. Macha a également été la belle-mère des quatre enfants de Michel Legrand, Dominique Rageys, Hervé Legrand, Benjamin Legrand et Eugénie Angot.

"Michel n'avait pas peur de la mort et s'est éteint en me promettant des choses, sachant qu'on se retrouverait, que cette frontière entre la vie et la mort est un peu artificielle. Il est là, avec moi, je le sais", a-t-elle confié au Parisien en septembre dernier. Macha Méril célébrait alors sa remontée sur les planches dans la pièce de théâtre Sorcière, au Théâtre de Poche-Montparnasse, dans le 6e arrondissement de Paris. Michel Legrand est le compositeur de la musique de l'oeuvre.