Madonna confirme avoir eu le coronavirus : "On a tous cru à une mauvaise grippe"

Un nom de plus s'ajoute à la liste des victimes. Heureusement, elle semble s'en être sortie indemne. Madonna, qui avait déjà éveillé les soupçons à propos de son état de santé, a confirmé avoir été touchée par le coronavirus. Le point positif, c'est qu'elle l'a senti passer sans vraiment souffrir des pires symptômes. "Je veux juste clarifier les choses, écrit-elle sur son compte Instagram le 6 mai 2020. Pour ceux qui préfèrent lire les gros titres à sensations plutôt que de faire leurs propres recherches à propos du virus. Je ne suis pas malade. Quand tu as des anticorps, ça veut dire que tu AS EU le virus, ce qui est clairement le cas puisque j'étais malade à la fin de ma tournée parisienne, tout comme certains autres artistes qui étaient dans mon spectacle à ce moment-là."

Il y a une petite semaine, Madonna avait effectivement révélé de manière énigmatique qu'elle avait pu être touchée par la pandémie. Elle avouait alors qu'elle allait prendre sa voiture pour pouvoir respirer une "bonne bouffée de Covid-19". "On a tous cru qu'on avait attrapé une mauvaise grippe, se souvient-elle à propos de son passage en France pour Madame X. Dieu merci, nous sommes tous en bonne santé et nous allons tous bien. J'espère que tout est plus clair pour tout le monde." Selon les autorités chinoises et japonaises, plusieurs personnes guéries de l'infection ont été testées positives une deuxième fois. Puisque ce mal est nouveau, les informations sont aléatoires et il est encore difficile de savoir combien de temps une personne reste contagieuse. Ce qui n'a pas empêché la chanteuse de s'envoler, de Londres jusqu'à New York, pour aller célébrer l'anniversaire de son ami Steven Klein.