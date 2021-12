Maëva Coucke incroyable danseuse du Moulin Rouge, Ophélie Meunier divine en velours

Ce 23 décembre 2021, les plus grandes stars françaises se sont réunies pour une soirée d'exception. À l'approche du réveillon de Noël, l'émission Tout le monde chante contre le cancer revient sur W9. L'occasion pour les personnalités de sensibiliser les téléspectateurs à cette cause mais également d'offrir une soirée riche en émotions.

Pour cette soirée d'envergure remplie de bonne humeur, plusieurs stars ont répondu à l'appel. Sur la scène parisienne du Palais des congrès, plusieurs figures de la chanson. Amir, Shy'm, Natasha St-Pier ou encore la douce Joyce Jonathan - qui a récemment dévoilé le visage de son compagnon Martial auprès de 50'Inside - ont participé à cette belle initiative. Maëva Coucke, Miss France 2018, s'est transformée en une incroyable danseuse du Moulin Rouge le temps de cette soirée.

Pour soutenir à merveille l'association Tout le monde contre le cancer, plusieurs personnalités seront également de la partie pour amuser les malades et leurs familles. C'est donc, sans surprise, que l'on retrouvera plusieurs comédiens, animateurs et humoristes qui défileront comme Eric Antoine. Jérôme Anthony s'est même essayé à la chanson. Au total, on compte près de 30 artistes mobilisés pour offrir une soirée féerique ! Ophélie Meunier , sublime dans un look en velours noir, orchestre ce bel évènement.

Travaillant depuis plus de quinze ans en étroite collaboration avec près de 170 hôpitaux et maisons de parents, l'association Tout le monde contre le cancer réalise près de 1 000 actions chaque année pour accompagner les patients, leurs familles ainsi que le personnel soignant dans leur combat contre le cancer.